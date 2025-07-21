Dikkat! Ehliyet yenileme için son 10 gün: 1 Ağustos sonrası ücreti 7 bin TL'yi aşacak

Eski tip ehliyet sahipleri için kritik bir uyarı geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulunarak, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Bu tarihe kadar ehliyet yenileme ücreti sadece 15 TL iken, 1 Ağustos'tan itibaren B sınıfı ehliyetler için bu ücret tam 7 bin 438 liraya çıkacak. Bu durum, ehliyetini henüz yenilememiş olan milyonlarca sürücü için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.

Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için sürücülerin bir an önce harekete geçmesini tavsiye ediyor. Ehliyet yenileme işlemleri için Alo 199 Çağrı Merkezi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün mobil uygulaması veya 'nvi.gov.tr' adresi üzerinden randevu alınabiliyor. Randevu alırken gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması, işlemlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlayacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Eski sürücü belgesi

15 TL başvuru ücreti (31 Temmuz'a kadar)

Sağlık raporu

Son altı ayda çekilmiş biyometrik fotoğraf

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nden (MERNİS) alınan adres bilgisi

Kimlik kartı veya pasaport fotokopisi

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi, sürücülerin güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Yeni ehliyetler, daha gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olup, sahteciliğe karşı daha dirençli. Ayrıca, Avrupa Birliği standartlarına uygun olması nedeniyle uluslararası geçerliliği bulunuyor.

Uzmanlar, son günlerde nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların randevularını erkenden almalarını ve gerekli belgeleri önceden hazırlamalarını öneriyor. Aksi takdirde, son güne bırakılan başvurular nedeniyle işlemlerin uzaması ve hatta randevu bulunamaması gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

Ehliyetini henüz yenilememiş olan sürücülerin, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde ehliyet yenileme 15 TL'ye yapılabilecekken, 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 lira ödemek zorunda kalınabilir.