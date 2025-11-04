Dikkat! Meteoroloji'den 23 il için sağanak uyarısı: Aralarında İstanbul da var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre bugün ve yarın 23 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin haritalarına göre 4 Kasım Salı ve 5 Kasım Çarşamba günü yağış beklenen o iller...

Salı: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Karaman, Niğde, Sivas

Çarşamba: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun