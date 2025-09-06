HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri...

Eylül ayının ilk haftasını kapatırken havalar serinlemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini paylaştı. 6 Eylül Cumartesi yani bugün birçok kentte gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yağışlar, özellikle 8 ilde çok kuvvetli bekleniyor. İşte 5 günlük haritalı hava durumu...

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenirken birçok kent için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri... 1

ARALARINDA İSTANBUL'DA VAR!

Hava Forum'un resmi X hesabından paylaştığı yağış uyarısında ise, Ankara, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Eskişehir, Bilecik ve İstanbul illeri yer alıyor.

İstanbul'un bugün 27 derece, parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

8 İLDE SARI ALARM!

Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

6 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri... 2

7 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri... 3

8 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri... 4

9 EYLÜL SALI HAVA DURUMU

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri... 5

10 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri... 6

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri... 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Warner Bros.'dan yapay zekaya dev tazminat davası!Warner Bros.'dan yapay zekaya dev tazminat davası!
Babası gibi şehit olduBabası gibi şehit oldu

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur gök gürültüsü sağanak sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Hyundai fabrikasına polis baskını! 475 kişi gözaltına alındı

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.