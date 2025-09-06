Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenirken birçok kent için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava Forum'un resmi X hesabından paylaştığı yağış uyarısında ise, Ankara, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Eskişehir, Bilecik ve İstanbul illeri yer alıyor.
İstanbul'un bugün 27 derece, parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
