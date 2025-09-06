Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm! 6-10 Eylül 2025 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık hava durumu tahminlerini yayımladı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenirken birçok kent için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARALARINDA İSTANBUL'DA VAR!

Hava Forum'un resmi X hesabından paylaştığı yağış uyarısında ise, Ankara, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Düzce, Sakarya, Eskişehir, Bilecik ve İstanbul illeri yer alıyor.

İstanbul'un bugün 27 derece, parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

8 İLDE SARI ALARM!

Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

6 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

7 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

8 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU

9 EYLÜL SALI HAVA DURUMU

10 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.