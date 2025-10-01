HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dikkatle dinledi, duyar duymaz arkasını dönüp gitti! Özgür Özel'den 'Gürsel Tekin' sorusuna dikkat çeken karşılık

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün kendisinin "İstanbul Çalışma Ofisi" olarak belirlenen binayı Gürsel Tekin içinde bulunduğu sırada ziyaret etti. Özel, Gürsel Tekin hakkında yöneltilen soru karşısında yaptığı hareketle dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özel, 24 Eylül'de yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ile Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasını ziyaret etti.

Özel ve Çelik, partililer tarafından kapıda karşılandı. Partililerle tokalaşan Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Çelik'i tebrik etti.

'GÜRSEL TEKİN' SORUSUNA ARKASINI DÖNÜP GİTTİ

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'le ilgili soruları yanıtlamayarak Çelik'le beraber binaya girdi.

ÖZEL GİRDİ, TEKİN ÇIKTI

Öte yandan, Özel ve Çelik'in gelmesinin ardından Gürsel Tekin de parti binasından ayrıldı.

Dikkatle dinledi, duyar duymaz arkasını dönüp gitti! Özgür Özel den Gürsel Tekin sorusuna dikkat çeken karşılık 1

Dikkatle dinledi, duyar duymaz arkasını dönüp gitti! Özgür Özel den Gürsel Tekin sorusuna dikkat çeken karşılık 2

Dikkatle dinledi, duyar duymaz arkasını dönüp gitti! Özgür Özel den Gürsel Tekin sorusuna dikkat çeken karşılık 3

Dikkatle dinledi, duyar duymaz arkasını dönüp gitti! Özgür Özel den Gürsel Tekin sorusuna dikkat çeken karşılık 4

Dikkatle dinledi, duyar duymaz arkasını dönüp gitti! Özgür Özel den Gürsel Tekin sorusuna dikkat çeken karşılık 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gökyüzünü kara duman kapladı! Karşı yakadan bile görüldüGökyüzünü kara duman kapladı! Karşı yakadan bile görüldü
DMM'den açıklama: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği' iddiaları asılsızdır"DMM'den açıklama: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği' iddiaları asılsızdır"

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.