Dikkatle dinledi, duyar duymaz arkasını dönüp gitti! Özgür Özel'den 'Gürsel Tekin' sorusuna dikkat çeken karşılık

CHP Genel Başkanı Özel, 24 Eylül'de yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ile Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasını ziyaret etti.

Özel ve Çelik, partililer tarafından kapıda karşılandı. Partililerle tokalaşan Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Çelik'i tebrik etti.

'GÜRSEL TEKİN' SORUSUNA ARKASINI DÖNÜP GİTTİ

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul il yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin'le ilgili soruları yanıtlamayarak Çelik'le beraber binaya girdi.

ÖZEL GİRDİ, TEKİN ÇIKTI

Öte yandan, Özel ve Çelik'in gelmesinin ardından Gürsel Tekin de parti binasından ayrıldı.