Dilek İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye: Bu kadarı artık çok fazla

Çıkışlarıyla gündem olan MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde, "Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında fark yok" demişti. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan bu sözlere yanıt geldi. Duydukları karşısında çok üzüldüğünü ifade eden Dilek İmamoğlu, "Yaşadığımız tüm iftiralardan sonra bu çok ağır geldi bana ve aileme. Bu kadarı artık çok fazla." ifadelerini kullandı.

Ufuk Dağ

Her çıkışıyla gündem olan MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde, "Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında fark yok" ifadelerini kullanmıştı. Ses getiren açıklamaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan tepki geldi. Bahçeli'nin sözlerine üzüldüğünü belirten İmamoğlu verdiği yanıtta, "Mahkemenin TRT'de yayınlanması yönündeki konuşmanız ve verilen destek bizim için çok kıymetli, anlamlıdır." dedi.

"ANLAMLANDIRMAKTA ZORLANDIM"

Dilek İmamoğlu, "Geçtiğimiz günlerde bir siyasi büyüğümüz Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark olmadığını belirten açıklama yaptı. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak bu sözleri duyduğumda inanamadım, anlamlandırmakta çok zorlandım, çok üzüldüm." dedi.

"BU KADARI ARTIK ÇOK FAZLA"

Dilek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sadece kendi adıma değil, ülkem adına da çok üzüldüm. Tekrar tekrar okudum, anlayamadım, şok oldum. Duyduğum bu sözlere inanmak istemedim. 8 aydır yaşadığımız haksız ve hukuksuz süreçten, yaşadığımız tüm iftiralardan sonra bu çok ağır geldi bana ve aileme. Bu kadarı artık çok fazla.

"BÜYÜK ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE İZLEDİM"

Yıllarını, emeğini, hayat mücadelesini bu ülkeye ve millete adamış, adanmışlığın bedelini parmaklıklar arkasında ödeyen Ekrem İmamoğlu'nun ve ailesi olarak bizlerin böyle bir karşılaştırma içinde oluşumuzu büyük bir şaşkınlık içerisinde izledim.

HEYET GÖNDERMESİ

Bu söz üzerine Bahçeli'ye izniyle şu soruları yöneltmek istiyorum. Mademki Silivri'ye gitmekle İmralı'ya gitmek arasında bir fark yoktur o halde neden eşime ve yüzlerce çalışma arkadaşına yapılan bu haksızlık ve hukuksuzluğu yerinde görmek için kendi partinizde temsilcilerin olduğu heyeti Silivri'ye göndermeyi hiç düşünmediniz?

BAHÇELİ'YE TRT ÇAĞRISI

Burada yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklara karşı neden hep beraber ortak bir duruş sergileyemedik? Bu soruları böylesi bir kıyaslamaya rağmen bir sitem eşliğinde değil adalet arayışının güçlenmesi adına içten bir çağrı olarak dile getiriyorum.

Mahkemenin TRT'de yayınlanması yönündeki konuşmanız ve verilen destek bizim için çok kıymetli, anlamlıdır. Adil ve şeffaf yargılamayı, tutuksuz yargılamayı da gelin hep birlikte omuz omuza savunalım.

Bu ülkede gerçek bir barış, güçlü bir demokrasi, toplumsal huzur ve samimi kardeşlik atmosferi isteniyorsa bunun yolu tam da buradan geçmektedir. Bizim tek dileğimiz adaletin bir an evvel tecelli etmesidir.

