Dilovası faciasında can kaybı 7'ye yükseldi! Günler sonra acı haber

Dilovası'nda kozmetik fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan işçi Tuncay Yıldız'dan günler sonra acı haber geldi. Yıldız, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Can kaybı 7'ye yükseldi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 8 Kasım'da meydana gelen yangın felaketine ilişkin soruşturma sürerken, bilanço daha da ağırlaştı.

GÜNLERDİR YOĞUN BAKIMDAYDI

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada meydana gelen yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABER GELDİ

Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Dilovası'nda parfüm dolumu yapılan fabrikada 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında arama kararı çıkan iş yeri sahibi K. O. para dolu çantayla kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden, K.O'nun da aralarında olduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., Zabıta Müdürü N.B., zabıta personeli C.T., Ö.K. ve T.İ. ise görevden uzaklaştırılmıştı.

