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Dilovası'nda acı olay: Kavgayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu! Hayatını kaybetti

Kocaeli'de çiğköfte dükkanı işleten Ökten Orhan talihsiz bir kaza sonucu vefat etti. Kıraathanede ailesiyle tartışan bir vatandaşın tabancasından çıkan kurşun 46 yaşındaki Ökten Orhan'ın kalbine isabet etti. Hastaneye kaldırılan Orhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar...

Dilovası'nda acı olay: Kavgayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu! Hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kıraathanede ailesiyle tartışan 25 yaşındaki İbrahim B.'nin ateşlediği tabancasından çıkan kurşun, o sırada orada bulunan, bitişik dükkanın işletmecisi 46 yaşındaki çiğ köfteci Ökten Orhan’ın kalbine isabet etti. Orhan hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

OLAY DİLOVASI'NDA YAŞANDI

Acı olay, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre; alkollü olan İbrahim B., ağabeyine ait kıraathanede birlikte oturduğu ailesiyle henüz bilinmeyen sebeple tartıştıktan sonra yanındaki tabancasıyla defalarca ateş etti.

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Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada orada bulunan Ökten Orhan’ın kalbine, bazıları ise kıraathanenin camlarına isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralanan Orhan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Orhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İbrahim B. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

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(VEFAT EDEN ÖKTEN ORHAN (46))

Öte yandan Ökten Orhan’ın kıraathanenin bitişiğindeki çiğ köfte dükkanını işlettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ökten Orhan’ın ölümüne ilişkin İbrahim Bora ile birlikte akrabaları A. Bora ve A. Bora’yı gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A. Bora ve A. Bora savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen İbrahim Bora ise tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası
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