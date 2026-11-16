Meteoroloji yeni hafta için il il uyardı! Sağanak, kar ve sis beklenen iller belli oldu

Kasım ayının ortasında yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre birçok bölgede yağış beklenirken sıcaklıkların kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde görülecek sis ve pus nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
MGM'nin tahminlerine göre yurdun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yanı sıra İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek.
Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği bildiriliyor.
Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Bursa: 16 derece, parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 17 derece, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İstanbul: 15 derece, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Kırklareli: 15 derece, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Ege genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Denizli: 21 derece
İzmir: 20 derece
Manisa: 20 derece
Muğla: 21 derece
Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Doğu Akdeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Adana: 22 derece, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 24 derece, parçalı ve çok bulutlu
Burdur: 17 derece, parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 20 derece, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Ankara: 14 derece, aralıklı hafif sağanak yağışlı
Çankırı: 13 derece
Eskişehir: 15 derece
Konya: 16 derece
Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Bolu: 15 derece
Düzce: 17 derece
Kastamonu: 13 derece
Zonguldak: 16 derece
Orta ve Doğu Karadeniz'de de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
Amasya: 14 derece
Rize: 15 derece
Samsun: 15 derece
Trabzon: 16 derece
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilirken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Erzurum: 8 derece
Kars: 9 derece
Malatya: 15 derece
Van: 11 derece, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimlerinde aralıklı sağanak görülecek. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.
Diyarbakır: 18 derece
Mardin: 17 derece, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Siirt: 17 derece
Şanlıurfa: 21 derece, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı