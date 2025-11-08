Dilovası'nda korkunç yangın: Parfüm deposunda 6 can kaybı

Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda çıkan yangın, büyük bir faciaya yol açtı. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm deposunda, bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, yangının söndürüldüğünü ve olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Yangının, parfüm imalatı sırasında kullanılan kimyasal maddelerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak, kesin nedenin yapılacak detaylı inceleme sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bölge halkı, yangının büyüklüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı. Yangın nedeniyle çevredeki bazı binalarda da hasar meydana geldiği öğrenildi.

Dilovası'nda yaşanan bu elim olay, iş güvenliği önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin sıklaştırılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.