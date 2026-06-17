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Dip çamuru iddiasına bakanlıktan yalanlama: "Tehlikesiz atık olarak nitelendirildi"

İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine ilişkin iddialar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından açıklama geldi. İddiaların yalanlandığı açıklamada "İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmaktadır" dendi.

Dip çamuru iddiasına bakanlıktan yalanlama: "Tehlikesiz atık olarak nitelendirildi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, İzmit Körfezi’ndeki dip çamuru temizliği çalışmasının bilimsel temele dayandığı ifade edildi.

Dip çamuru iddiasına bakanlıktan yalanlama: "Tehlikesiz atık olarak nitelendirildi" 1

Açıklamada, projenin TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerinin koordinasyonunda yürütüldüğü kaydedildi.

"TEHLİKESİZ ATIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ"

Bakanlık, Körfez’den alınan dip çamurunun yapılan analizler sonucunda “tehlikesiz atık” olarak nitelendirildiğini bildirdi.

"REHABİLİTE EDİLİP AĞAÇLANDIRILARAK ORMANA DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Dip çamurlarının iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolandığı aktarılan açıklamada, söz konusu alanın çalışmalarla birlikte rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüştürüleceği belirtildi.

BAKAN KURUM PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'ne daldığı görüntüleri paylaşırken şunları kaydetmişti:

"Körfezin derinliklerine daldık, değişimi kendi gözlerimizle gördük. Ne kirlilik kalmış, ne kötü koku… Marmara’nın can damarı İzmit Körfezi yeniden nefes alıyor, deniz yaşamı yeniden canlanıyor."

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Anahtar Kelimeler:
izmit körfezi
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