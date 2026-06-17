Dip çamuru iddiasına bakanlıktan yalanlama: "Tehlikesiz atık olarak nitelendirildi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, İzmit Körfezi’ndeki dip çamuru temizliği çalışmasının bilimsel temele dayandığı ifade edildi.

Açıklamada, projenin TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerinin koordinasyonunda yürütüldüğü kaydedildi.

"TEHLİKESİZ ATIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ"

Bakanlık, Körfez’den alınan dip çamurunun yapılan analizler sonucunda “tehlikesiz atık” olarak nitelendirildiğini bildirdi.

"REHABİLİTE EDİLİP AĞAÇLANDIRILARAK ORMANA DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Dip çamurlarının iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolandığı aktarılan açıklamada, söz konusu alanın çalışmalarla birlikte rehabilite edilip ağaçlandırılarak ormana dönüştürüleceği belirtildi.

BAKAN KURUM PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'ne daldığı görüntüleri paylaşırken şunları kaydetmişti:

"Körfezin derinliklerine daldık, değişimi kendi gözlerimizle gördük. Ne kirlilik kalmış, ne kötü koku… Marmara’nın can damarı İzmit Körfezi yeniden nefes alıyor, deniz yaşamı yeniden canlanıyor."