Dipsizgöl Şelalesi sonbahar güzelliğiyle mest ediyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl Şelalesi sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini masalsı bir manzarayla ağırlayarak mest ediyor.

Dipsizgöl Şelalesi sonbahar güzelliğiyle mest ediyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dipsizgöl Şelalesi, 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 'nitelikli doğal koruma alanı' olarak tescillenmişti. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, tabiat parkı ilan edilen şelale, eşsiz güzelliğiyle yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Sivas'a 82 kilometre, Doğanşar'a 16 kiometre uzaklıktaki Dipsizgöl Şelalesi, yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünürken sonbaharın gelmesi ve doğanın pastel renklere bürünmesiyle masalsı bir güzelliğe kavuştu. Kışın donan sarkıtlarıyla, yazın yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen şelale, sonbaharda solan yapraklarla adeta yağlıboya tablosunu andıran doğasıyla ziyaretçileri mest ediyor. Şelalenin yaklaşık 50 metreden dökülen serin suları ise bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.
Sivas-Doğanşar yolunun 82. kilometresinde hemen yolun altında kalan şelaleyi, kaynağından zeminine kadar uzanan 100 metrelik merdiven sayesinde her açıdan görüp fotoğraflamak mümkün.
Dipsizgöl Şelalesi'nin sonbahar ziyaretçileri, eşsiz bir güzellikle karşılaştıklarını belirtip, "Eşsiz bir güzellikle karşılaştık. Sonbaharla şelale mest edici bir güzelliğe kavuştu. Herkesin geçip görmesini tavsiye ederiz" dediler.
