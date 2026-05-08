Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil suya düştü

Olay Kırşehir’e yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü yol güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu suya düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede dalgıçlık yaptığı öğrenilen bir vatandaşın yardımıyla halat bağlanan otomobil, çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. Kazada sürücü S.O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA