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Disbiyozis nedir, neden olur? Disbiyozis nasıl geçer? Disbiyozis belirtileri ve tedavisi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
20.03.2025 20:17
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Bağırsakların içerisinde bakteriler, virüsler, mantarlar ve ökaryotik mikroorganizmalar yer alır. Tüm bu organizmalar, beyin ve bağırsaklar arasında bağlantıya sahip olup, genel beden sağlığında da önemli roller oynar. Bağırsak sağlığının bozulması durumunda ise disbiyozis olarak da bilinen, özetle bağırsaklardaki faydalı bakterilerin azalması görülür. Peki, disbiyozis nedir, neden olur?

Disbiyozis nedir, neden olur? Disbiyozis nasıl geçer? Disbiyozis belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Disbiyozis nedir?
  • Disbiyozis neden olur?
  • Disbiyozis belirtileri nelerdir?
  • Disbiyozis nasıl geçer?

Bağırsaklarda bulunan bakterilerin düzensiz hâlâ gelmesi “disbiyozis” olarak tanımlanan bir rahatsızlığa neden olabilmektedir. Disbiyozis sorunu halk arasında ikinci beyin olarak da adlandırılan bağırsaklardaki hassas dengeyi bozarak iltihaplanma süreciyle birlikte pek çok hastalığa da zemin hazırlamaktadır. Bağırsak sağlığını olumsuz etkileyen durumlar arasında gıdalarda bulunan trans yağ, işlenmiş gıdalar ve sigara bulunmaktadır.

Disbiyozis nedir?

Disbiyozis, insan vücudunda bulunan mikroorganizma dengesinin bozulması olarak kısaca tanımlanabilir. İnsan bedeninde yer alan mikroorganizma birden fazla mikrobiyoma ev sahipliği yapar. Bilhassa bağırsak ortamında oluşan disbiyozis durumunda faydalı bakteriler azalır ve zararlı olanları artar. Disbiyozis sindirim sürecinde bozulmalar, bağışıklık sistemi sorunları, psikoloji bozulmaları gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir.

Disbiyozis neden olur?

Disbiyozis, insan bedeninde bulunan mikroorganizmaların doğal dengesinin bozulması sebebiyle ortaya çıkar. Disbiyozis sorunu çoğu zaman sağlıksız beslenme, aşırı antibiyotik kullanımı, yetersiz uyku, stres ve çevresel nedenlerden dolayı görülebilir. Bu sorunla beraber bağırsaktaki faydalı bakteriler azalır ve zarar organizmalar artış gösterir.

Disbiyozis belirtileri nelerdir?

Disbiyozis belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Diş eti kanaması, diş çürümesi ve ağız kokusu
  • Atopik dermatit ya da akne
  • Şişkinlik ve gaz sorunları
  • Ağrılı idrar, genital akıntı veya kaşıntı
  • Sık sık enfeksiyon geçirme, alerjik reaksiyonlar
  • Depresyon, anksiyete ve odaklanma güçlüğü
  • Kilo alımı, şeker dengesizlikleri ve insülin direnci
  • Sürekli yorgunluk hissi

Disbiyozis nasıl geçer?

Disbiyozis tedavisi, rahatsızlığın kaynağında bulunan nedene göre planlanır. Disbiyozis hangi hastalığa bağlı olarak yaşanıyorsa buna göre tedavi uygulanır. Sorunun enfeksiyon kaynaklı görüldüğü durumlarda uzman doktor hastaya antibiyotik, antiviral veya antifungaller ilaçlar reçete edebilir. Kişinin çevresel ve yaşam tarzına yönelik ortaya çıkan disbiyozis rahatsızlığının tedavisinde genelde yaşam tarzı değişiklikleri tavsiye edilir.

Bu noktada Disbiyozis hastalığına iyi gelen yiyecekler sorulduğunda doktor tavsiyesiyle birlikte probiyotik içeren besinler, omega 3 yağ asitleri içeren besinler ve lifli gıdalar tüketilebilir. Bununla beraber zerdeçal ve zencefil gibi anti-inflamatuar içeren yiyecekler de bağırsaklardaki soruna iyi gelebilir.

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Anahtar Kelimeler:
bağırsak
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