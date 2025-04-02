Kılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçti... "Göreve ve sorumluluğa davet ediyoruz"

Son günlerde siyasette yaşanan gelişmeler CHP'de oldukça hareketli günleri beraberinde getirmişti. Belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasıyla başlayan süreç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla daha da hızlandı.

CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI 6 NİSAN'DA YAPILACAK

Diğer yandan ise kurultayın şaibeli olduğu iddiasının ardından gelen olağanüstü kurultay süreci parti içindeki hareketliliği üst noktaya taşıdı. CHP'ye kayyum iddialarından sonra Genel Başkan Özgür Özel parti tüzüğünün verdiği yetkiyi kullanarak olağanüstü kurulu toplama kararı almıştı. Kurultay için 6 Nisan tarihi seçilirken, bu tarihe günler kala yeni hareketlilikler yaşanmaya başladı.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYDA ADAY OLACAK MI?

Kurultay kararının ardından gündeme gelen 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?' sorusu tartışmaları da beraberinde getirmişti. Dün Sözcü yazarı Saygı Öztürk bu soruyu doğrudan Kılıçdaroğlu'na sorduğunu aktardı ve cevabı da köşesine taşıdı.

ADAYLIK AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ: 'HİÇBİR ZAMAN ÇIKIP GENEL BAŞKAN ADAYIYIM DEMEDİM'

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, kendisinin hiçbir zaman 'Genel Başkan adayıyım' demediğinin altını çizdi ve şu ifadelere yer verdi:

"Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur"

DELEGELER HAREKETE GEÇTİ! CHP'DE İMZA HAREKETLİLİĞİ İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP'de imza hareketliliği başladığı iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına aday gösterilmesi için delegelerden imza toplanmaya başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.