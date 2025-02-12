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Discord ve Roblox yasağı kalkıyor mu? ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 16 yaş altına sosyal medya yasağı açıklaması!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.02.2025 22:02
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16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni açıklamalar yaptı. Discord ve Roblox engeliyle ilgili konuşan Uraloğlu, 5G'yi 2026 yılında hayata geçirmeyi planladıklarını anlattı.

Discord ve Roblox yasağı kalkıyor mu? ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 16 yaş altına sosyal medya yasağı açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde "16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz" açıklamasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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Uraloğlu, "Gençlerimize, çocuklarımıza güveniyoruz. Bir taraftan da çocuklarımız daha iyi yetişmesine daha iyi fırsat verme adına bütün dünyada yapılan işler var. 16 yaş altındaki çocuklara erişimine engel koyalım istiyoruz." dedi.

"KURALLARI BİLDİRDİK"

Discord ve Roblox engeliyle ilgili de "İçerik çıkarılmasıyla ilgili bizim taleplerimizi yerine getirselerdi engelleme olmayacaktı. Ülkemizin kurallarını bildirdik, bu konuda çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz. Bakan Uraloğlu bu konuda yapılan anketlerde çoğunluğu düzenlemeye destek verdiğini açıkladı." şeklinde konuştu.

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"2026'DA İLK SİNYALİ ALALIM İSTİYORUZ"

5G hizmetiyle ilgili de konuşan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik o da kamuoyuna duyurdu. Bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz. Yerli ekipmanların kullanımı konusunda da bir irade ortaya koyuyoruz. 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti denenecek." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ulaştırma Bakanlığı
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