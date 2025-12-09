Dışişleri Bakanı Fidan: "10 Mart Anlaşmasının hayata geçirilmesi Suriye'nin istikrarına konusunda önemli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada, "10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

10 MART ANLAŞMASI NEDİR?

Suriyeli sivil ve askeri muhalif yapılar Şara'nın Suriue Cumhurbaşkanı olmasından sonra kısa süre içinde ve nispeten sorunsuz bir şekilde Suriye devletine bağlanmaya başladı. Bu gelişmelere paralel olarak 10 Mart 2025’te yeni Suriye yönetimiyle SDG/YPG arasında mutabakat imzalandı.

Bu anlaşmayla SDG/YPG yapılanmasının Suriye devletine entegrasyonu ve bu sürecin 2025'in sonuna kadar tamamlanması öngörüldü. Bu entegrasyon sadece silahlı kanat YPG’nin Suriye Savunma Bakanlığına bağlanmasının ötesinde sivil idarenin, sınır kapılarının ve doğal kaynakların kontrolünün Şam’a bırakılmasını içeriyordu.