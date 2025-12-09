HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: "10 Mart Anlaşmasının hayata geçirilmesi Suriye'nin istikrarına konusunda önemli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada, Suriye hükümetiyle terör örgüyü SDG/YPG'nin arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması'nın bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarı konusunda önemli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "10 Mart Anlaşmasının hayata geçirilmesi Suriye'nin istikrarına konusunda önemli"
Mustafa Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada, "10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "10 Mart Anlaşmasının hayata geçirilmesi Suriye nin istikrarına konusunda önemli" 1

10 MART ANLAŞMASI NEDİR?

Suriyeli sivil ve askeri muhalif yapılar Şara'nın Suriue Cumhurbaşkanı olmasından sonra kısa süre içinde ve nispeten sorunsuz bir şekilde Suriye devletine bağlanmaya başladı. Bu gelişmelere paralel olarak 10 Mart 2025’te yeni Suriye yönetimiyle SDG/YPG arasında mutabakat imzalandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: "10 Mart Anlaşmasının hayata geçirilmesi Suriye nin istikrarına konusunda önemli" 2

Bu anlaşmayla SDG/YPG yapılanmasının Suriye devletine entegrasyonu ve bu sürecin 2025'in sonuna kadar tamamlanması öngörüldü. Bu entegrasyon sadece silahlı kanat YPG’nin Suriye Savunma Bakanlığına bağlanmasının ötesinde sivil idarenin, sınır kapılarının ve doğal kaynakların kontrolünün Şam’a bırakılmasını içeriyordu.

09 Aralık 2025
09 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldıTahliye kanalına düşen inek kurtarıldı
Polisin şehit edilmesine ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldiPolisin şehit edilmesine ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye ypg Hakan Fidan
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.