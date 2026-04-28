Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya'yı ziyaret edecek

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger’le görüşmelerde bulunacak.

Bakan Fidan’ın ziyaret kapsamında ayrıca Avusturya Şansölyesi Christian Stocker tarafından kabul edilmesi, AGİT Genel Sekreteri Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’yla görüşme gerçekleştirmesi, Viyana Diplomasi Akademisi’nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunması ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan’ın Avusturyalı yetkililerle gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye ile Avusturya arasındaki ikili ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel ve beşeri boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alması ve mevcut iş birliği alanlarının daha da derinleştirilmesine yönelik imkanları değerlendirmesi bekleniyor. Fidan'ın iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ile karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine yönelik mevcut potansiyele ve fırsatlara dikkat çekmesi, Avusturya’yla enerji, dijitalleşme, bağlantısallık ve savunma sanayi başta olmak üzere, stratejik nitelik taşıyan alanlarda iş birliği potansiyelinin altını çizmesi ve bunu geliştirmeye yönelik imkanları kapsamlı şekilde ele alması öngörülüyor.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ GÜNDEMDE

Türkiye’nin, Avusturya’daki Türk toplumunun huzur, refah ve toplumsal uyumuna atfettiği önemi vurgulaması öngörülen Fidan'ın; bu bağlamda Türk toplumunun hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikli bir husus olduğunun altını çizmesi, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik perspektifini koruduğunu ifade etmesi, Türkiye-AB ilişkilerine stratejik bir vizyonla yaklaşılarak, dar siyasi hesaplara alet edilmemesinin tüm tarafların çıkarına olduğunu vurgulaması bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut tıkanıklıkların aşılması için daha kapsamlı ve kurumsal bir iş birliği yaklaşımına ihtiyaç olduğunu dile getirmesi, Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşında tarafların tekrar müzakere masasına oturmasına ve savaşın adil ve sürdürülebilir bir barışla sona erdirilmesine yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini belirtmesi, İran ile ABD arasındaki savaşın kalıcı şekilde sona erdirilmesi amacıyla ortaya konulan çabalara Türkiye'nin destek vermeyi sürdüreceğini ifade etmesi, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin bir an önce sağlanması ve boğazda savaş öncesi statükoya dönülmesine yönelik küresel ihtiyacın altını çizmesi, İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlallerini ve barış planını akamete uğratmaya yönelik adımlarını sürdürdüğüne dikkat çekmesi, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiğine ve işgalini sistematik biçimde genişlettiğine işaret etmesi, İsrail'in işgal ve yıkım politikalarının tüm bölgede barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurgulaması öngörülüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır