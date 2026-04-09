Dışişleri Bakanı Fidan'dan ateşkes açıklaması: "Lübnan'ı da kapsamalı, taraflar esnek olmalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasındaki ateşkesle ilgili, "Ateşkes Lübnan'ı da kapsamalı. Müzakerelerde taraflar esnek olmalı. Müzakereler tek somut mekanizma. Tarafların mutabık kalacağı hususlar oluştu." dedi.

Mustafa Fidan

Ateşkesle ilgili önemli açıklamalar yapan Bakan Fidan, "Bölge savaşlardan yoruldu. Müslümanların barış içinde yaşaması lazım. Müzakerelerin kalıcı olması lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan şunları söyledi;

"İsrail'in ateşkesin ardından oyunbozanlığını gösterdi ve Lübnan'a bugüne kadar olanlardan daha şiddetli şekilde saldırdı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİNİ BÜTÜN DÜNYA ANLADI"

Ateşkes maddeleri önemli. Özellikle nükleer konular en fazla tartışılan konu. Onun dışında bu savaşlar vesilesiyle devreye giren durumlar. Hürmüz Boğazı mesela. Hürmüz Boğazı yalnızca Körfez ülkelerini değil bütün dünyayı ilgilendiren bir önemi olduğunu bütün dünya gördü.

EGEMENLİK HAKKI VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Bölge ülkeleri ve İran'ın arasında bulunan problemli alanlar açık şekilde ortaya konması ve mevcut anlaşmazlıklar giderilmesi gerekiyor. Tarafların İran'la olan sorunlarını çözmek için başka aktörlerin arabulcuğuna başvurması, İran'ın da bölgedeki yayılma politikası gerilim yaratıyordu. Biz, herkesin birbirinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıyı öne çıkarmasını sağlayacak mekanizmayı esas alıyoruz.

"AB VE ÇEVRE ÜLKELER SÜREKLİ TÜRKİYE'Yİ ARIYOR"

Bütün dünya bu savaşın başlamasının bir hata olduğunu görüyor ve anlaşmaya gidilmesi konusunda görüş birliği var. Kesintisiz iletişim halindeyiz. AB ve çevre ülkeler sürekli Türkiye'yi arıyor"

