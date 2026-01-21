HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan Gazze Barış Kurulu imza için İsviçre’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze Barış Kurulu'nun imza törenine katılmak üzere İsviçre'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanı Fidan Gazze Barış Kurulu imza için İsviçre’ye gidiyor
Devrim Karadağ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Barış Kurulu Şartı’nın imza törenine katılmak için, 22 Ocak 2026 tarihinde İsviçre’ye gideceği açıklandı.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Türkiye ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze Barış Kurulu'na davet edilmişti. Türkiye'nin davet edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Erdoğan, kurula Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi.

FİDAN, İMZA İÇİN İSVİÇRE'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Bakan Fidan'ın imza için İsviçre'ye gideceğini belirtti.

TRUMP DAVET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını hayata geçirecek olan Gazze Kurulu'na kurucu üye olarak davet etmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtuLastiği patlayan otomobil şarampole uçtu
Bulanık’ta 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiBulanık’ta 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.