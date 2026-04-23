Dışişleri Bakanı Fidan resmi görüşmeler için İngiltere’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında İngiltere’ye geldi. Bakan Fidan, temasları kapsamında başkent Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile görüştü. Bakanlar, daha sonra Türkiye-İngiltere Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi’ni imzaladı.

Türkiye ve İngiltere tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye ve İngiltere, bugün ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen yeni bir Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalamıştır. Bugün Londra’da imzalanan Türkiye-İngiltere Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi, tarihi bir dostluğa, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip, Orta Doğu’nun güvenlik ve istikrarına yönelik güçlü iradeleri dahil çok çeşitli uluslararası meseleler ve küresel sınamalar hakkında ortak bakış açısını paylaşan, NATO Müttefiki ve stratejik ortak olan ülkelerimiz arasında diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir" denildi.

BAKAN FİDAN İNGİLTERE'DE

Küresel ölçekte çok kutuplu, parçalanmış uluslararası düzene doğru geçişin hızlandığı ve bunun Türkiye ve İngiltere’yi artan riskler dönemine soktuğuna dikkat çekilen açıklamada, "Güvenliğimizin ve kolektif savunmanın temel taşı olan NATO’nun siyasi ve askeri önemi artmıştır. NATO’nun Stratejik Konsepti’nin yanı sıra temel görevlerinden caydırıcılık ve savunma, Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamada iş birliğimizin temelini oluşturmaya devam edecektir. Güçlü transatlantik ilişkiler Avrupa’da barış ve istikrar için vazgeçilmezdir" denildi.

Açıklamada, "Çerçeve Belgesi, küresel güvenlik ve refahı teşvik etmek için birlikte daha yakın çalışarak, Avrupa sütununu güçlendirmek dahil NATO’daki iş birliği ve eş güdümü artırarak, savunma yetenekleri ve savunma sanayii iş birliğini güçlendirerek, terörizmle ve organize suçlarla mücadele konusunda iş birliğini güçlendirerek, insani ve kalkınma iş birliğini ilerleterek, Türkiye ve BK’nın müşterek sınamalara karşı iş birliğini güçlendirmesini sağlayacaktır. Belge ayrıca, iki ülke arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği konusunda iş birliğini artırma ile bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ortaklığı geliştirmeyi kapsayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ÇERÇEVE BELGESİ ELE ALINDI

Çerçeve Belgesi’nin Türkiye ve İngiltere’nin sağlam ekonomik bağlarını da dikkat aldığı aktarılan açıklamada, "Çerçeve Belgesi, Müzakereleri halihazırda devam eden, ortak ekonomik büyümeyi de destekleyecek Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi dahil, ikili ticaret ve yatırımları artırma niyetimizi teyit etmektedir. Londra’da bugün gerçekleştirilen görüşmeler, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin, güçlü ekonomik ve ticari bağlara, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunmasına yönelik müşterek bir taahhüde ve karşılıklı anlayış ile iyi niyeti güçlendirmeyi sürdürecek halklar arası kalıcı bağlara dayandığını vurgulamıştır" denildi.

TÜRKİYE-İNGİLTERE STRATEJİK ORTAKLIK ÇERÇEVE BELGESİ

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı olan İngiltere ile ikili ilişkileri, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayii olmak üzere her alanda olumlu bir mecrada ilerlediğini belirtti. İki ülkenin bölgede cereyan eden krizler ve küresel sınamalar karşısında da yakın bir diyalog ve eş güdümle güvenlik, istikrar ve refahın teminine yönelik çözümler üretme çabasında olduğunu ifade eden kaynaklar, söz konusu Çerçeve Belgesi’nin güvenlikten iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede, NATO müttefiki iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi, ikili ve çok taraflı planda sürdürülen yakın diyalog ile güçlenen iş birliğinin kapsamını genişletmeyi amaçladığını aktardı.

