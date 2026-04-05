Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli ve Ukraynallı mevkidaşları ile üçlü görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suriye'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
