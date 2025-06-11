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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonla görüştü.

GAZZE'DE ATEŞKES GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, görüşmede Gazze’deki mevcut durum ve ateşkes sağlanması için yürütülen çabalar ele alındı.

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Ayrıca, önümüzdeki süreçte Filistin konusundaki toplantılar ile 21-22 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın hazırlıkları da masaya yatırıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Hakan Fidan
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