Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan ve Pakistan, ateşkesin devamı konusunda mutabık kalmışlardır"

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmelerde ateşkesin devamı konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Afganistan ve Pakistan arasında 18-19 Ekim tarihlerinde Doha'da Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda uzlaşılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim tarihlerinde İstanbul'da dört ülkenin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi.

"TARAFLAR, ATEŞKESİN DEVAMI KONUSUNDA MUTABIK KALDILAR"

Görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Taraflar, ateşkesin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esaslar, İstanbul'da 6 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek bir üst düzey toplantıda istişare edilecek ve kararlaştırılacaktır. Taraflar, barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Türkiye ve Katar, arabulucular olarak, her iki tarafın da sürece sağladığı etkin katkıları takdir etmektedir ve kalıcı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazırdır" denildi.

30 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
