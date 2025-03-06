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  4. Dışişleri Bakanlığı: Bosna-Hersek'teki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Bosna-Hersek'teki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz

06.03.2025 16:30
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Dışişleri Bakanlığı, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde verilen mahkeme kararının ardından ülkede yaşanan gelişmeleri Türkiye'nin yakından ve endişeyle takip ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Bosna-Hersek'teki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında 26 Şubat 2025 tarihinde verilen mahkeme kararını müteakip yaşanan gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyoruz. Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini her zaman vurgulamıştır. Bosna-Hersek'te barış ve istikrarın korunması, sağduyulu ve itidalli hareket edilmesiyle mümkündür. Bosna-Hersek'teki istikrarı zedeleyebilecek tek taraflı eylem ve söylemlerden kaçınılması, sorunlara diyalog ve uzlaşıyla çözüm aranması önem taşımaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Bosna-Hersek halkının huzur ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Bosna Hersek
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