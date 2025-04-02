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Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

02.04.2025 20:23
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin bir üyesinin, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin bir üyesinin, Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskın kınanarak "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bugün ayrıca, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların genişletileceğinin ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin süreceğinin açıklanması, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur." ifadesine yer verilerek, uluslararası toplumun, kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemesi gerektiği kaydedildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki İsrailliler, bu sabah sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Dışişleri Bakanlığı açıklama
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