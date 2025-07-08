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Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Terör örgütü FETÖ'yle mücadele devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Dışişleri Bakanlığı'nda bir yapılanma tespit edildi. 25 gözaltı kararı verildi. Yakalama çalışmaları devam ederken 4 şüphelinin hala aktif görevde olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı
Ufuk Dağ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 4'ü aktif görevde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Dışişleri Bakanlığı ndaki FETÖ yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı 1

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

AKTİF 4 ÇALIŞAN DA VAR

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 19, hala kurumda çalışan 4 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ankara merkezli 8 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Dışişleri Bakanlığı Ankara
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