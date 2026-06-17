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Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin 2025 Türkiye Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili hazırladığı rapora tepki geldi. Bakanlık, Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin 2025 Türkiye Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından AP Genel Kurulu’nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu’na ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada; raporun, Türkiye karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içerdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı ndan AP nin 2025 Türkiye Raporu na tepki 1

"KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORUZ"

Raporun bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı açıktır. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, AP’nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir. Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz. Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir. AP’den beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
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