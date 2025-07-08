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Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına tepki! "Kesin dille reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına tepki! "Kesin dille reddediyoruz"
Begüm Özkaynak

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (7 Temmuz) yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz. Türkiye, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına almıştır. Söz konusu adli işlemler, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütülmektedir. Fransa’da ana muhalefet liderinin yargı kararıyla hapis cezasına çarptırılarak seçimlere katılmasının yasaklandığı ve bazı belediye başkanlarına yönelik davaların sürdüğü dikkate alındığında, bahse konu açıklamanın çifte standart içerdiği açıkça görülmektedir. Fransa’ya, iç hukukumuza ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesini, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınmasını ve kendi iç meselelerine odaklanmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Fransa açıklama
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