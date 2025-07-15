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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla İsrail'in Suriye'deki son saldırıları kınandı. Açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz" sözleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye tepkisi
Mustafa Fidan

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentine yönelik müdahalelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açılamada, "Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır" mesajı verildi.

İSRAİL'E SURİYE TEPKİSİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.

ADIMLAR DESTEKLENMELİ

Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır.

Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir.

15 Temmuz 2025
15 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail
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