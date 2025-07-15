Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentine yönelik müdahalelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açılamada, "Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır" mesajı verildi.

İSRAİL'E SURİYE TEPKİSİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Suriye’nin güneyinde yaşanan son gelişmelere askeri güç kullanarak müdahil olmasını kınıyor ve bu saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini vurguluyoruz.

ADIMLAR DESTEKLENMELİ

Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması, başta Suriye halkı olmak üzere tüm komşu ülkelerin ve bölgenin yararınadır.

Bu doğrultuda, Suriye Hükümetinin ülkenin tamamında güvenliği tesis etmek ve mevcudiyetini kuvvetlendirmek üzere attığı adımların desteklenmesi gerekmektedir.