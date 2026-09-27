HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada İsrailli aşırı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği baskına tepki gösterildi. Bakanlığın açıklamasında, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail baskınına tepki
Mustafa Fidan

İsrail güçlerinin kutsal mekanlara yönelik saldırgan tavrı devam ediyor. Son olarak İsrail işgal güçlerinin koruması altında İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepkiler çığ gibi yağdı.

Dışişleri Bakanlığı ndan Mescid-i Aksa ya yönelik İsrail baskınına tepki 1

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'İN SALDIRGAN POLİTİKALARINA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yayımladığı kınama metninde şu ifadelere yer verdi;

"İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.

"BARIŞ İLE İSTİKRAR ÇABALARINI BALTALAMAYI AMAÇLIYORLAR"

Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarıyla bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır.

İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafiği tehlikeye düşürdüler, 100 bin liranın üzerinde cezaya çarptırıldılarTrafiği tehlikeye düşürdüler, 100 bin liranın üzerinde cezaya çarptırıldılar
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail Mescid-i Aksa
En Çok Okunan Haberler
Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

Adı fon soruşturmasına karışmıştı! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mallarına tedbir talebi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon soruşturması' talimatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.