Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail baskınına tepki

İsrail güçlerinin kutsal mekanlara yönelik saldırgan tavrı devam ediyor. Son olarak İsrail işgal güçlerinin koruması altında İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepkiler çığ gibi yağdı.

DIŞİŞLERİ'NDEN İSRAİL'İN SALDIRGAN POLİTİKALARINA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yayımladığı kınama metninde şu ifadelere yer verdi;

"İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz.

"BARIŞ İLE İSTİKRAR ÇABALARINI BALTALAMAYI AMAÇLIYORLAR"

Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarıyla bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır.

İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."