Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı’nda Türk ve Suriyeli yetkililer arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı toplantı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi gerçekleşti

Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanında iş birliği konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın; Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Al Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hussein El Salama, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı bir toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı
