HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dışişleri Bakanlığından Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024’te İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Dışişleri Bakanlığından Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı 1

"MASUM SİVİLLERİN HAYATINI HİÇE SAYAN BU SALDIRI..."

Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağanak sonrası çamura saplanan araç mahsur kaldıSağanak sonrası çamura saplanan araç mahsur kaldı
Nevşehir'de otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıNevşehir'de otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo gençlere nazire yapıyor! Çıktığı maçta yine 2 tane attı

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo gençlere nazire yapıyor! Çıktığı maçta yine 2 tane attı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.