Dışişleri Bakanlığından Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.

"MASUM SİVİLLERİN HAYATINI HİÇE SAYAN BU SALDIRI..."

Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

