Distaste adlı hesabın yöneticisi Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı

Sosyal medyada Distaste adlı sayfanın yöneticisi olan Fahrettin Gökberk Akbulut, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Melih Kadir Yılmaz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen suç teşkil eden paylaşımlara yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyona yapıldı.

DİSTASTE ADLI SAYFANIN YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında X'te (Twitter) bulunan 'Distaste' adlı sayfanın yöneticisi olduğu belirlenen Fahrettin Gökberk Akbulut yakalandı. Bahsi geçen hesabın paylaşımlarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun unsurlarının oluştuğu tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Sayfanın yönetici Fahrettin Gökberk Akbulut gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sırasında şüphelinin ikametinde ve üzerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu. El konulan dijital materyaller bilişim uzmanları tarafından incelenecek.

Öte yandan Distaste isimli sayfaya da erişim engeli getirildi.

