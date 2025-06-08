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Diyadin’de kayıp kız çocuğu sağ salim bulundu

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Şekerbulak köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan 13 yaşındaki Havvanur Düzce, ekiplerin yoğun çabaları sonucu bu sabah sağ olarak bulundu.

Diyadin’de kayıp kız çocuğu sağ salim bulundu

Ailesinin 07 Haziran akşamı saat 18.00 civarında 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı kayıp ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin katıldığı operasyon gece boyunca aralıksız sürdürüldü.

İlk olarak Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler saat 22.00’de arama çalışmalarına başladı. Ardından, İl AFAD Müdürlüğü’nden iki arama kurtarma teknisyeni ve bir araç saat 00.24’te bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri de sabah 05.00 itibarıyla destek amacıyla olay yerine intikal etti.

Toplam 44 personel ve 10 araçla yürütülen çalışmalar sonucu, küçük Havvanur 08 Haziran sabahı saat 07.51’de köy içerisinde sağ olarak bulundu. İlk kontrollerin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen Havvanur’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailesi ve köy halkı, sağ salim bulunan kız çocuğu için büyük sevinç yaşarken, olay yerinde görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Diyadin
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