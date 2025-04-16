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Diyadin’de okuma bayramı etkinliği düzenlendi

Ağrının Diyadin ilçesinde okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Diyadin'de bir ilkokulda, minik öğrenciler için düzenlenen okuma bayramı etkinliği oldukça renkli geçti.

Diyadin’de okuma bayramı etkinliği düzenlendi
Çiğdem Sevinç

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Diyadin Kocaçoban İlkokulu’nda, minik öğrenciler için düzenlenen okuma bayramı etkinliği oldukça renkli geçti. Düzenlenen etkinliğe katılan Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık da çocukların sevinç ve heyecanına ortak oldu. Program sırasında Remzi Işık, öğrencilerin meraklı sorularını sabırla yanıtladı ve okulun genel durumu ile öğrencilerin ilerleme kaydettiği noktalar hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla öğretmenlerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Aynı zamanda bu özel günün unutulmaz anılarını ölümsüzleştirmek için, minik öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafları da çektirdi. Böylece çocuklar hem eğlenmiş, hem de eğitimleriyle alakalı değerli bilgiler edinmiş oldular.

Diyadin’de okuma bayramı etkinliği

(İHA)

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Ağrı
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