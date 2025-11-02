Diyarbakır 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 2 Kasım 2025 Pazar günü açık ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 8.4°C ile 7.9°C arasında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 24.1°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Nem oranı %44. Rüzgar hızı ise 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Basınç seviyesi 917.1 mb olarak belirlenmiş. Gün doğumu saati 06:45'tir. Gün batımı ise 17:17'de gerçekleşecektir.

3 Kasım Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 9.1°C ile 19°C arasında değişecek. 4 Kasım Salı günü, benzer bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklıklar 9.1°C ile 19.5°C arasında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 10.4°C ile 19.2°C arasında seyredecek. 6 Kasım Perşembe günü hava tekrar açacak. Sıcaklıklar 11.4°C ile 22.2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Sıcaklıklar 7.9°C ile 24.1°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceği için yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.

Açık ve güneşli hava koşulları dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönem sunuyor. Sabaha ve akşama karşı hazırlıklı olmak, gün boyu rahat bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.