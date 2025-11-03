Diyarbakır 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 9.1°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %44 civarında. Rüzgar hızı ise 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:45'te, gün batımı 17:17'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 4 Kasım Salı günü sıcaklıklar 9.1°C ile 19.5°C arasında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Bu günde sıcaklıkların 10.4°C ile 19.2°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor. 6 Kasım Perşembe günü hava tekrar açacak. Sıcaklık 11.4°C ile 22.2°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edilebilir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde cildinizi korumak için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Ayrıca hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamalısınız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.