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Diyarbakır 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Diyarbakır 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması tahmin ediliyor. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 41°C'ye ulaşacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sıcak saatlerde dışarıda bulunmak, güneş çarpması riskini artırır. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak ve güneş ışığından korunmak önemlidir.

Sıcak havalarda vücut su kaybı hızlanır. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Önlemek için düzenli su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için daha risklidir. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmesi, aşırı sıcaklardan korunmalarına yardımcı olur. Ayrıca, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar iç mekanlarda daha rahat bir ortam sağlar.

Aşırı sıcakların yol açabileceği yangın riski için dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda sigara içmekten ve ateş yakmaktan kaçınmak, yangınların önlenmesine katkı sağlar. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya ve çevre güvenliğini sağlamaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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