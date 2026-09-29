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Yağmurda düşen çocuğa, aracından inmeden yardım etti!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken; Sultanbeyli'de kaydedilen bir görüntü gündem oldu. Yağış sırasında caddeyi geçmeye çalışan bir öğrenci, yolda biriken yağmur suyunun oluşturduğu akıntı nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü; otomobil sürücüsünün aracından inmeden yaptığı yardım tepki çekti.

Yağmurda düşen çocuğa, aracından inmeden yardım etti!
Devrim Karadağ

İstanbul Sultanbeyli’de yağış sırasında caddeyi geçmeye çalışan bir öğrenci, yolda biriken yağmur suyunun oluşturduğu akıntı nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, akıntının etkisiyle yere düşen öğrencinin yardımına bir otomobil sürücüsünün geldiği görüldü.

Yağmurda düşen çocuğa, aracından inmeden yardım etti! 1

ARAÇTAN İNMEDEN YARDIM ETTİ, GÜNDEM OLDU

Ancak sürücünün araçtan inmediği, otomobilin camını açarak öğrencinin kolundan tuttuğu ve bir süre bu şekilde aracın yanında ilerlediği anlar dikkat çekti.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Sürücünün öğrenciyi akıntının bulunduğu bölgeden çıkarmaya çalıştığı görülürken, olay çevrede bulunanlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yağmurda düşen çocuğa, aracından inmeden yardım etti! 2

Asayiş Berkemal adlı hesaptan paylaşılan görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede gündem oldu.

Sürücünün öğrenciye müdahale şekli ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Sultanbeyli
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