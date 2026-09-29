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Faruk Acar'dan Özgür Özel'e sert sözler: "Aramızdaki fark bu kadar açık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Özgür Özel'e yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Acar, "Biz yanlış yapanı savunmayız" ifadelerini kullanırken, Özel'e "Bu anlayışı seninkiyle karıştırma" sözleriyle tepki gösterdi.

Faruk Acar'dan Özgür Özel'e sert sözler: "Aramızdaki fark bu kadar açık"

Acar, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, hukuk ve siyasi sorumluluk vurgusu yaptı.

"BİZ YANLIŞ YAPANI SAVUNMAYIZ"

"Özgür Özel yine çok heyecanlanmış" sözleriyle açıklamasına başlayan Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunun değişmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız dün de, bugün de hep aynı çizgide, aynı istikamette: Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, unvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır.
Biz yanlış yapanı savunmayız."

"HÜKMÜ YARGIYA BIRAKIRIZ"

Masumiyet karinesine de vurgu yapan Acar, "Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız. Bizim siyaset anlayışımız budur" dedi.

Acar, Özel'e yönelik eleştirilerini, "Bu anlayışı seninkiyle karıştırma Özgür efendi" sözleriyle sürdürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİ

Özel'in kendi siyasi çevresindeki olaylar karşısındaki tutumunu da eleştiren Acar, "Kendi siyasi mahallene yönelik en ağır hüküm verilmiş ahlaksızlıklarda dahi meydan meydan dolaşıp, şarlatanları göz göre göre sahiplenip, onlar için gösteri yapıp, sonra bugün kalkıp da bize hukuk, ahlak ve siyasi sorumluluk dersi veremezsin" ifadelerini kullandı.

Acar, sözlerinin devamında, "Bir de kendince oradan parmak sallayıp hesap sorduğunu zannediyorsun. Bu kadar heyecana gerek yok" dedi.

"HUKUK İŞLİYOR, DEVLET İŞİNİ YAPIYOR"

Açıklamasının sonunda hukuk vurgusunu yineleyen Faruk Acar, şunları kaydetti:

"Hukuk işliyor. Devlet işini yapıyor. Gereken yapılıyor. Biz yanlış yapanın hesabını sorarız. Siz ise yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız.

Aramızdaki fark bu kadar açıkken ve üzerimize düşen neyse onu yapıyorken, kendi kendinize bize ders vermeye kalkmanız sadece komik duruyor."

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