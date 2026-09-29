Fatih Altaylı bu paylaşımı görünce küplere bindi: "Sen kimsin yahu"

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili bir paylaşıma yanıt verdi. 'Martin' adlı kullanıcı yaptığı paylaşımda, "Evet arkadaşlar Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı hesabı kapattırdı nihayet. Geldik" dedi.

"SEN KİMSİN YAHU"

Hakkındaki bu paylaşıma yanıt veren Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Sen kimsin yahu. Ben senin hesabını niye kapattırayım. Kimin hesabını kapattırmışım seninkini kapattırtım. Sallama"

Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı ve paylaşımın altına onlarca yorum yapıldı.