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Fatih Altaylı bu paylaşımı görünce küplere bindi: "Sen kimsin yahu"

Gazeteci Fatih Altaylı, bir kullanıcının "Evet arkadaşlar Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı hesabı kapattırdı nihayet" şeklindeki yorumuna yanıt verdi. Altaylı, "Sen kimsin yahu. Ben senin hesabını niye kapattırayım. Sallama" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı bu paylaşımı görünce küplere bindi: "Sen kimsin yahu"
Melih Kadir Yılmaz

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili bir paylaşıma yanıt verdi. 'Martin' adlı kullanıcı yaptığı paylaşımda, "Evet arkadaşlar Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı hesabı kapattırdı nihayet. Geldik" dedi.

"SEN KİMSİN YAHU"

Hakkındaki bu paylaşıma yanıt veren Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Sen kimsin yahu. Ben senin hesabını niye kapattırayım. Kimin hesabını kapattırmışım seninkini kapattırtım. Sallama"

Fatih Altaylı bu paylaşımı görünce küplere bindi: "Sen kimsin yahu" 1

Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı ve paylaşımın altına onlarca yorum yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı gazeteci
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