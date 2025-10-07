Diyarbakır 07 Ekim Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 7 Ekim 2025 Salı günü sıcak bir gün bekleniyor. Güneş ışığı bol olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C'ye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 14°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %36 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 5.3 km/h olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:19, gün batımı ise 17:52'dir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. 9 Ekim Perşembe günü ise sıcaklığın 27°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %36 ile %45 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4.5 km/h ile 5.3 km/h arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli havada dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Güneş ışınlarından korunmak gerek. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ile vücudun susuz kalması önlenebilir. Sıcak havalarda hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaklara karşı korunmalıdır.