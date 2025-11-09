Diyarbakır 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 9 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 9°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık, 8.3°C ile 23.6°C arasında değişecek. Nem oranı %80 olacak. Rüzgar hızı tahminen 4.4 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:53, gün batımı saati 17:10 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde, hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 10 Kasım Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 13.3°C ile 23.1°C arasında seyredecek. Nem oranı %27, rüzgar hızı 4.7 km/saat tahmin ediliyor.

Kasım ayı boyunca Diyarbakır'da hava genellikle serin ve kuru geçer. Ortalama en yüksek sıcaklık 15.3°C, en düşük sıcaklık ise 4.7°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı artar. Kasım ayında ortalama 63 mm yağış düşer.

Hava koşullarına uygun olarak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağış ihtimaline karşı yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanızda yarar var. Dışarıda vakit geçirirken, güneş ışınlarının cildinize zarar verebileceğini unutmamalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.