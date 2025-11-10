HABER

Diyarbakır 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 10 Kasım 2025 günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C iken, akşam 17°C'ye düşecek. 11 Kasım'da sıcaklıklar 23°C ile 7°C arasında değişirken, 12 Kasım'da 22°C ile 6°C arasında seyredecek. Hava koşulları genel olarak açık kalacak ve açık hava etkinliklerine uygun ortam sağlayacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinleyecektir. Güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önemlidir.

Hazar Gönüllü

Diyarbakır'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklığın 17°C seviyelerine düşmesi beklenmektedir. Rüzgar batı yönünden hafif esecektir. Bu durum hava koşullarını daha keyifli hale getirecektir. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11°C olacaktır. Akşam saatlerinde tekrar 17°C olması tahmin edilmektedir.

11 Kasım Salı günü Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 23°C ile 7°C arasında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü ise sıcaklıklar 22°C ile 6°C arasında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıklarının 21°C ile 8°C arasında olması öngörülmektedir. 14 Kasım Cuma günü sıcaklıklar 20°C ile 6°C arasında değişecek. 15 Kasım Cumartesi günü sıcaklık aralığı yine 20°C ile 7°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacaktır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak önemlidir. Güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu kullanmak gereklidir. Bol su içmek de sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız.

