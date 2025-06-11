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Diyarbakır 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 11 Haziran Çarşamba hava durumuna göre hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor.

Diyarbakır 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava koşuluna yol açabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 38°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu durum, Diyarbakır'ın Haziran ayındaki tipik iklim özellikleriyle uyumludur. Haziran ayında ortalama sıcaklık 25.8°C, maksimum sıcaklık ise 32.6°C'ye ulaşmaktadır.

Bölgenin iklimi genellikle sıcak ve kuru. Haziran ayında yağış miktarı oldukça düşüktür. Bu dönemde nem oranı da düşer. Haziran ayında nem oranı ortalama %30 civarındadır.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak önerilir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt koruması açısından gereklidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri sürdürmek önemlidir. Gerekirse serinleme alanlarına başvurmak sağlığınızı korumak adına faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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