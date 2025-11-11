Diyarbakır 11 Kasım Salı hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 11 Kasım 2025 Salı günü, kapalı ve bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Günün en düşük sıcaklığı 11,1°C olacaktır. En yüksek sıcaklığın ise 18°C civarında olması beklenmektedir. Nem oranı %29, rüzgar hızı 10,5 km/saat ve basınç seviyesi 899 mb olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 06:53, gün batımı saati ise 17:06'dır.

12 Kasım Çarşamba günü, kapalı ve bulutlu bir hava beklenmektedir. Günün en düşük sıcaklığı 9,4°C olacak. En yüksek sıcaklık 14,2°C tahmin edilmektedir. Nem oranı %28, rüzgar hızı 5,8 km/saat ve basınç seviyesi 909,7 mb'dir. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı saati ise 17:08'dir.

13 Kasım Perşembe günü, yüksek bulutlardan görünen güneşli bir hava beklenmektedir. Günün en düşük sıcaklığı 3°C olacak. En yüksek sıcaklığın ise 10°C civarında olması öngörülmektedir. Nem oranı %48, rüzgar hızı 1,4 km/saat ve basınç seviyesi 937,5 mb'dir. Gün doğumu saati 06:57, gün batımı saati 17:07'dir.

14 Kasım Cuma günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin edilmektedir. Günün en düşük sıcaklığı -1°C olacak. En yüksek sıcaklığın 7°C civarında olması beklenmaktadır. Nem oranı %48, rüzgar hızı 1,4 km/saat ve basınç seviyesi 937,5 mb'dir. Gün doğumu saati 06:57, gün batımı saati 17:07'dir.

Kasım ayı boyunca Diyarbakır'da hava sıcaklıkları genellikle düşüş gösterir. Hava koşulları daha soğuk hale gelir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük aktiviteleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak gerek. Uygun kıyafetler seçmeli ve gerektiğinde ek ısınma önlemleri alınmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak yolculuk yaparken dikkatli olmalı, trafik durumunu kontrol etmelisiniz.