Diyarbakır 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve açık bir şekilde gerçekleşecek. Sıcaklıklar en düşük 18.2°C, en yüksek 27.9°C civarında olacak. Nem oranı %53 düzeyinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 14.4 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:24, gün batımı ise 17:45 olarak belirlenmiştir.

13 Ekim Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 15°C, en yüksek ise 23°C dolaylarında olacak. Salı ve Çarşamba günlerinde hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar sırasıyla 23°C ve 25°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterilebilir. Pazartesi günü beklenen hafif yağmur için yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur. Diğer günlerde, güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Gerekirse bir ceket bulundurmak da faydalı olacaktır.