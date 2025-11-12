HABER

Diyarbakır 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 12 Kasım 2025 tarihinde hava durumu kapalı ve bulutlu bir görünüm sergileyecek. Sıcaklıklar 10°C ile 14.2°C arasında, gerçek hissedilen sıcaklık ise 9.4°C olarak ölçülüyor. Nem oranı %28, rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak bekleniyor. Takip eden günlerde hava koşulları değişim gösterecek. Havanın soğuması, kat kat giyinmeyi ve yanınızda yağmurluk taşımayı zorunlu hale getiriyor. Cilt sağlığı için nemlendirici kullanımı da önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

Diyarbakır'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 14.2°C olarak bekleniyor. Gerçek hissedilen sıcaklık 9.4°C. Nem oranı %28. Rüzgar hızı 5.8 km/saat. Basınç seviyesi 909.7 mb. Gün doğumu saati 06:56, gün batımı ise 17:08.

13 Kasım Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11.5°C ile 22.1°C arasında değişecek. 14 Kasım Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 8.8°C ile 13.9°C arasında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar yine 8.8°C ile 13.9°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız önemlidir. Düşük nem oranı cilt kuruluğuna neden olabilir. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek sağlığınız için iyi bir yöntemdir. Rüzgar hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle savrulabilecek nesnelerden uzak durulması önerilir.

