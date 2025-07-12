Diyarbakır 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 43°C'ye ulaşması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz aylarında sıkça karşılaşılan yüksek değerleridir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 44°C'ye kadar yükselebileceği, 14 Temmuz Pazartesi günü ise 43°C civarında seyredeceği beklenmektedir. 15 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 40°C civarına düşmesi öngörülmektedir. Bu durum, bölgede sıcak hava dalgasının birkaç gün daha devam edeceğini göstermektedir.

Böylesi yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, özellikle açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için bazı önlemler alınması önemlidir. Sıcak havalarda, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Su tüketimi artırılmalı ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır. Tarım alanlarında, sulama sistemlerinin verimli çalışması ve bitkilerin aşırı sıcaktan korunması için gölgeleme yöntemleri uygulanmalıdır. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmasına ihtiyaç vardır. Gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde bireylerin ve tarım sektörünün uygun önlemleri alarak olumsuz etkilerden korunması gerekmektedir.