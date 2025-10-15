Diyarbakır 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 23°C civarında olacak. Gece ise 14°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 5 kilometre hızla esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %62, akşam saatlerinde %71 civarında olacak. Bu koşullar altında gün boyunca rahat bir hava hakim olacak.

16 Ekim Perşembe ve 17 Ekim Cuma günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıklar 24-25°C civarında, gece sıcaklıkları ise 15-16°C civarında olacak. Rüzgarın hızı ve yönü benzer şekilde kalacak. Böylece açık ve güneşli bir hava beklentisi sürecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak veya sevdiklerinizle piknik yapmak keyifli olabilir. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumak önemlidir. Özellikle öğle vakitlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Gün boyunca su tüketiminizi artırarak vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağı günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişmeyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken mevcut hava tahminlerine güvenebilirsiniz. Ancak hava durumunun anlık değişebileceğini unutmayın. Güncel bilgileri takip etmek her zaman faydalı olacaktır.