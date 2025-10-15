HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır’da 15 Ekim 2025 tarihinde beklenen hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, geceleri ise 14°C izlenecek. Hafif rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. 16 ve 17 Ekim'de benzer hava koşulları devam ederken, gündüz sıcaklıkları 24-25°C olarak tahmin ediliyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapmak, doğa yürüyüşleri düzenlemek ve piknik planlamak oldukça keyifli olabilir.

Diyarbakır 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Diyarbakır'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 23°C civarında olacak. Gece ise 14°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 5 kilometre hızla esecek. Sabah saatlerinde nem oranı %62, akşam saatlerinde %71 civarında olacak. Bu koşullar altında gün boyunca rahat bir hava hakim olacak.

16 Ekim Perşembe ve 17 Ekim Cuma günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıklar 24-25°C civarında, gece sıcaklıkları ise 15-16°C civarında olacak. Rüzgarın hızı ve yönü benzer şekilde kalacak. Böylece açık ve güneşli bir hava beklentisi sürecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak veya sevdiklerinizle piknik yapmak keyifli olabilir. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumak önemlidir. Özellikle öğle vakitlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Gün boyunca su tüketiminizi artırarak vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağı günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişmeyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken mevcut hava tahminlerine güvenebilirsiniz. Ancak hava durumunun anlık değişebileceğini unutmayın. Güncel bilgileri takip etmek her zaman faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğün magandalarına yönelik operasyon: 22 gözaltıDüğün magandalarına yönelik operasyon: 22 gözaltı
Ankara'da OSB’de yangınAnkara'da OSB’de yangın

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.